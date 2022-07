TikTok gaat meer informatie beschikbaar stellen voor onderzoekers

TikTok gaat binnenkort meer informatie beschikbaar stellen, die wetenschappers kunnen gebruiken voor onderzoek naar het platform. Vanessa Pappas, de coo van TikTok, zegt dat de informatie bestaat uit "openbare en geanonimiseerde gegevens".

Pappas schrijft dat de gegevens beschikbaar komen voor "een groep onderzoekers, die de inhoud en trends van TikTok willen beoordelen of tests willen uitvoeren." Die kunnen onder meer het moderatiesysteem onder de loep nemen, de inhoud op TikTok evalueren en experimenteren met verschillende soorten content om te zien wat wordt afgewezen door het systeem.

Later dit jaar krijgen onderzoekers toegang tot TikToks moderatietools. De onafhankelijke onderzoekers die in TikToks adviesraad zitten, krijgen ook toegang tot de moderatietools en de trefwoordenlijst van de app, die vertrouwelijk is. Het platform gebruikt die lijst om inhoud te markeren die niet is toegestaan op het platform.

TikTok heeft wereldwijd met steeds meer kritiek te maken. Zo zijn er zorgen over de privacy van minderjarigen op het platform en de hoeveelheid data die de app verzamelt.