YouTube: Shorts heeft 1,5 miljard maandelijkse gebruikers

YouTube meldt dat zijn videofunctie Shorts 1,5 miljard maandelijkse gebruikers heeft. Als dat cijfer klopt, dan heeft YouTube zijn concurrent TikTok ingehaald. De video-app van ByteDance had in september 2021 ongeveer 1 miljard maandelijkse actieve gebruikers.

Het videoplatform zegt tegen TechCrunch dat Shorts ervoor zorgt dat gebruikers ook langere video's gaan kijken. Kanalen die gewone video's en Shorts maken, hebben volgens het platform gemiddeld gezien meer abonnees. Die abonnees bekijken ook de langere video's op het kanaal.

"Lange content blijft de beste manier voor makers om zich te verbinden met hun publiek", zegt Tara Walpert Levy, vicepresident van YouTube in Noord- en Zuid-Amerika. "Maar Shorts is een spannende, nieuwe manier voor makers om zichzelf en hun portfolio te laten zien aan een nieuw publiek." Techcrunch wijst er echter op dat het bedrijf geen cijfers deelde over de gemiddelde kijktijd. Hierdoor is het niet duidelijk of de bewering van de vicepresident klopt.

Het is opvallend als de functie TikTok daadwerkelijk heeft ingehaald qua maandelijkse gebruikers. Shorts werd in namelijk september 2020 als bèta uitgebracht, terwijl TikTok in september 2017 beschikbaar kwam. Toch is de verwachting dat video-app dit jaar ook de mijlpaal van 1,5 miljard maandelijkse gebruikers gaat bereiken.