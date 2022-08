YouTube gaat watermerk aan gedownloade Shorts toevoegen

YouTube gaat een watermerk tonen bij Shorts die van het platform gedownload worden, om de bekendheid van het platform bij een crosspost te vergroten. Dat doet TikTok bijvoorbeeld al langer.

Instagram geeft zelfs minder voorrang aan Reels met een watermerk van een ander platform. YouTube is zelf ook duidelijk over zijn motivatie. "We voegen een watermerk toe aan de Shorts die je download zodat je kijkers op andere platformen kunnen zien dat de content die je deelt gevonden kan worden op YouTube Shorts". Het watermerk wordt nu 'uitgerold' op de desktopversie van YouTube Shorts en mobiele platformen volgen in de komende maanden. Volgens YouTube is het watermerk alleen te zien wanneer een maker een van zijn video's download.

Dergelijke korte video's zijn vandaag de dag een populair format. YouTube meldde twee maanden terug dat Shorts maandelijks 1,5 miljard actieve gebruikers heeft. De grote concurrent TikTok meldde vorig jaar een miljard maandelijks actieve gebruikers te hebben. Dat vertaalt zich naar veel potentie voor advertentie-inkomsten.