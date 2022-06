Reddit-app voor iOS krijgt TikTok-achtige feed met video's uit subreddits

Reddit is begonnen met het uitrollen van een TikTok-achtige videofeed voor zijn iOS-app. Deze feed toont video's uit verschillende subreddits die gebruikers volgen, naast enkele video's uit subreddits die gebruikers niet volgen.

De videofeed wordt in de Reddit-app voor iOS getoond in een aparte sectie, merkt TechCrunch op. Gebruikers kunnen op een videoknop bovenin de app drukken, die zich naast de knop voor Reddit-coins bevindt. De feature toont een feed met willekeurige video's op het platform, waar gebruikers verticaal doorheen kunnen scrollen. Gebruikers krijgen video's uit subreddits die ze volgen en gerelateerde content te zien. Binnen de functie kunnen gebruikers up- en downvotes uitdelen, reacties achterlaten en awards geven.

Het is niet bekend hoe Reddit de video's voor zijn videofeed selecteert. Het bedrijf reageerde niet op vragen van media. Het platform heeft de functie niet officieel aangekondigd en de feature heeft voor zover bekend nog geen officiële naam. Het is ook onduidelijk wanneer de functie beschikbaar komt voor Android.

Verschillende andere socialemediaplatformen hebben TikTok-achtige videofeeds in hun diensten gevoegd. YouTube introduceerde recentelijk zijn Shorts-feature in de Benelux. Instagram introduceerde vorig jaar een TikTok-functie voor in zijn eigen app, genaamd Reels. Ook Snapchat kwam vorig jaar met een TikTok-achtige videofeed in zijn app, genaamd Spotlight.