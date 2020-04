Gerucht: YouTube bouwt TikTok-concurrent 'Shorts' in eigen app

Google-videosite YouTube werkt volgens een gerucht aan 'Shorts', een manier om korte video's op het platform te zetten die moeten doen denken aan TikTok. De functie moet later dit jaar online komen.

In Shorts kunnen gebruikers een feed zien van video's, meldt The Information op basis van informatie van eigen bronnen. Een verslaggever van tv-zender MSNBC bevestigt de informatie. Gebruikers kunnen voor het maken van de video's muziek gebruiken die YouTube in licentie heeft van grote platenmaatschappijen.

Het Chinese TikTok leunt op filmpjes die gebruikers maken, veelal op bekende muziek. Shorts van YouTube zou dat ook willen doen. Facebook werkt ook al langer aan een app die lijkt op wat TikTok doet onder de naam Lasso. Die app kwam al in november vorig jaar uit in sommige landen, maar nog niet in de Benelux.

YouTube heeft al vaker concepten van andere sociale media overgenomen. Zo zitten Stories, bekend van Snapchat en overgenomen door onder meer Instagram en Facebook, ook al enige tijd in de app van de videosite.