YouTube zet TikTok-concurrent Shorts aan voor gebruikers wereldwijd

YouTube heeft zijn met TikTok concurrerende functie Shorts aangezet voor gebruikers wereldwijd. De functie laat gebruikers filmpjes delen tot zestig seconden met filters en geluid. De interface komt deels overeen met die van TikTok.

YouTube is begonnen met het promoten van Shorts door ze bij gebruikers in de feed te zetten, meldt Android Police. Ook vermelden sommige gebruikers dat zij op de plek van het Verkennen-tabblad een knop hebben gekregen voor Shorts. Daarnaast kunnen veel gebruikers Shorts maken door op de Plus-knop in het midden onderaan te drukken en vervolgens op de optie 'Make a Short' te klikken.

Het bekijken van Shorts ziet eruit als TikTok, waarbij de verticale video fullscreen te zien is. Daarbij staan rechts knoppen om een like te geven, reacties te bekijken of de video te delen. Het wisselen tussen video's gaat via een verticale veeg over het scherm. Ook de interface voor het maken van video ziet er ongeveer uit als TikTok.

Een korte test van Tweakers op een Google Pixel-telefoon en een iPhone met de nieuwste versie van YouTube liet de nieuwe interface niet zien, al stonden de Shorts daarop al wel in de feed. Google begon vorige week met het testen van Shorts in de VS.