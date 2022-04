YouTube: 56 procent van alle Nederlanders postte afgelopen jaar een video

Ruim de helft van alle Nederlanders plaatste in de laatste twaalf maanden een video online, schrijft YouTube in een trendrapport. Het gaat hierbij niet alleen om YouTube-gebruikers, maar kan ook om het plaatsen op andere platformen gaan, zoals Facebook.

Dit aandeel van 56 procent betekent wel dat Nederlanders relatief gezien weinig video's online publiceren. Wereldwijd is het aandeel namelijk 72 procent, met de kanttekening dat dit percentage is gebaseerd op alle volwassenen van 18 tot 44 jaar. Deze kanttekening geldt bij de Nederlandse gebruikers voor zover bekend niet. Het wereldwijde cijfer van 72 procent is substantieel hoger dan vorig jaar, zegt YouTubes Head of Culture and Trends Kevin Allocca tegen Tweakers. Daarbij geeft hij geen cijfers over hoe groot dit aandeel in 2019 was.

YouTube deed onderzoek naar veranderende trends binnen online video. Het YouTube Culture and Trends-rapport is maandagochtend verschenen. YouTube geeft hierbij voor een deel cijfers die specifiek voor een land en het YouTube-platform zijn, al kan het ook om algemenere cijfers gaan. Het platform voerde dit onderzoek onder meer samen met Ipsos uit.

Een van de cijfers die specifiek om Nederland gaat, heeft met livestreams te maken. Over de afgelopen 12 maanden keek 83 procent van alle Nederlandse gebruikers een livestream, schrijft YouTube. Livestreams zijn volgens Allocca sinds de coronapandemie een stuk populairder geworden. Hij claimt dat livestreams voor veel mensen het gevoel geven alsof ze iets 'samen' doen en samen als collectief, of groep naar iets kijken. Dit gevoel van collectiviteit zouden ze juist door de coronapandemie zijn gaan missen.

Als voorbeeld van een populaire livestream, noemt Allocca NASA's livestream van de Perseverance-landing op Mars van februari dit jaar. Deze werd door twee miljoen mensen wereldwijd tegelijk gekeken.

Het gevoel van samenzijn en collectiviteit keert vaker terug in het Trends-rapport. Zo schrijft YouTube dat de #WithMe-video's in 2020 een stuk populairder gaat worden. Hierbij gaat het om video's waarin iemand studeert, kookt of aan yoga doet, waarbij de gebruiker het gevoel krijgt dat hij of zij niet alleen studeert, kookt of yogaat, zegt Allocca. Deze video's waren goed voor twee miljard views in 2020.

Een voorbeeld hiervan is volgens Allocca onderstaande 24/7-livestream van Lofi Girl. Deze stream kreeg er in 2020 930 miljoen views bij.

Allocca analyseert nu zo'n tien jaar bij YouTube wereldwijde trends. Hij zegt dat het normaal is dat trends binnen landen en werelddelen verschuiven en dat er ook wereldwijde trendverschuivingen zijn. Bijzonder aan 2020 is dat door de coronapandemie er volgens Allocca meer wereldwijde trendverschuivingen zijn geweest, die daarnaast meer simultaan gebeurden. Daarbij noemt hij de toegenomen populariteit van livestream- en #WithMe-video's als voorbeelden.

Daarnaast denkt Allocca dat bepaalde verschuivingen naar online video sneller zijn gegaan vanwege de coronapandemie. Hier noemt hij weer de livestreams, maar hij kijkt bijvoorbeeld ook naar YouTube-video's die vaker naar tv's worden gecast om te kunnen delen met anderen. Zo keek 67 procent van alle YouTube-gebruikers een keer een YouTube-video via de tv, terwijl iemand anders in dezelfde ruimte was. De YouTube Trends-topman stelt dat dergelijke verschuivingen al in gang waren gezet en ook zonder corona uiteindelijk dergelijke niveaus zouden hebben bereikt, maar door de pandemie zijn versneld.

Een ander cijfer dat specifiek voor Nederlandse gebruikers geldt, is dat negentig procent van deze gebruikers over de laatste twaalf maanden een online-video keek. Ruim de helft, 54 procent, van alle Nederlanders zou daarnaast denken dat content niet per se professioneel hoeft te ogen om deze 'waardevol' te maken en twee derde zegt maandelijks video's te kijken die ze leren iets te doen.

In het Culture & Trends-rapport analyseert YouTube honderden videotrends wereldwijd en er werden in ruim twintig landen vragenlijsten naar gebruikers gestuurd. YouTube praatte daarnaast met industrie-experts voor het rapport.