Eerste afbeelding van Ring-dashcam verschijnt online

Er zijn eerste afbeeldingen verschenen van een Ring Car Cam. Deze dashcam zou de digitale assistent Alexa geïntegreerd krijgen en daarmee opnames kunnen starten wanneer gebruikers zeggen dat ze zijn aangehouden.

The Tape Drive deelde de afbeelding van de Ring Car Cam op zijn website. Amazon-dochterbedrijf Ring kondigde zijn Car Cam in september 2020 al aan, hoewel het bedrijf toen nog geen afbeeldingen toonde van deze dashcam. Een supportpagina van Ring, die volgens Zatz Not Funny recentelijk online werd gezet, meldt dat de Car Cam bevestigd kan worden aan het dashboard of de voorruit van een auto. Gebruikers kunnen de dashcam aansluiten op de OBD2-connector van hun auto, die in Europa ook wel bekendstaat als EOBD.

De supportpagina meldt verder dat de Ring Car Cam video-opnames lokaal kan opslaan. Die beelden kunnen vervolgens via wifi en de Ring-app bekeken worden. Enkele functies van de dashcam vereisen wel een los abonnement, waarmee de dashcam toegang krijgt tot een 4G-verbinding. Met dat abonnement zou de Car Cam bijvoorbeeld emergency crash assist krijgen, waarmee gebruikers na een botsing snel hulp kunnen vragen aan hulpdiensten. De dashcam krijgt ook ondersteuning voor Alexa en beschikt daarmee over enkele extra features, waaronder 'Traffic stop'. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld 'Alexa, ik word aan de kant gezet' zeggen. Daarmee begint de dashcam met het opnemen van videobeelden.

De camera moet 200 dollar gaan kosten, meldde Ring bij de aankondiging in september. Het is nog niet duidelijk wanneer de Ring Car Cam op de markt verschijnt, hoewel het bedrijf eerder stelde dat de dashcam dit jaar moet uitkomen.