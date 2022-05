Ring brengt kleine 1080p-videodeurbel in mei uit voor 59 euro

Ring introduceert zijn Video Doorbell Wired. Deze slimme deurbel werkt enkel bedraad en kan beelden opnemen met 1080p-resolutie. De Video Doorbell Wired komt in mei beschikbaar in Nederland en gaat dan 59 euro kosten.

De Video Doorbell Wired is in wezen een bedrade versie van de huidige Video Doorbell, zoals de naam doet vermoeden. Andere Ring-modellen werken ook op batterijen. Dat is bij de nieuwe variant dus niet het geval. Daarnaast heeft de Wired-variant een kleinere behuizing dan huidige Ring-deurbellen. Verdere specificaties zijn in grote lijnen gelijk; de Video Doorbell Wired biedt een 1080p-resolutie, nachtzicht en tweerichtingsspraak. De deurbel is ook compatibel met Amazon Alexa en Ring-diensten als het Protect-abonnement.

De nieuwe videodeurbel is het goedkoopste model dat Ring tot nu toe heeft uitgebracht. Voorheen was de Video Doorbell het meest betaalbaar, met een adviesprijs van 99 euro. De nieuwe variant moet in mei in Nederland verschijnen en via de Ring-website en Amazon verkocht worden. Het bedrijf noemt geen concrete releasedatum.