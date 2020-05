Ring introduceert nieuwe versie van zijn goedkoopste videodeurbel

Amazon-dochterbedrijf Ring heeft een nieuwe versie van zijn goedkoopste videodeurbel gepresenteerd. De bel heeft als upgrades onder meer het beelden opnemen in 1080p-resolutie en het kunnen instellen van zones.

De nieuwe bel lijkt het meest op de Video Doorbell 2 uit 2017. De bel ondersteunt bijvoorbeeld wel het verbeterde nachtzicht van die deurbel. Andere upgrades uit de nieuwste generatie deurbellen als de 3 Pro, zoals de Foresight-functie, zitten er niet in. Ook wifi op 5GHz ondersteunt de deurbel niet.

Ring claimt dat er betere sensors in zitten ten opzichte van de oude versie uit 2014. Zo moet het beeld beter contrast bieden. Verdere details zijn onbekend. De beeldhoek is 155 graden. De deurbel gaat in juni in de verkoop voor 99 euro.