Xiaomi werkt aan midrange-telefoon onder Poco-merknaam

De Chinese smartphonemaker Xiaomi werkt aan een midrange-telefoon die uit zou moeten komen onder de naam Poco M2 Pro. De merknaam is bekend van de Pocophone F1, terwijl de fabrikant al aankondigde dat het de merknaam weer zou gaan gebruiken.

De naam is te zien op een gearchiveerde versie van een pagina op de Indiase site van Xiaomi, maar de fabrikant heeft de verwijzing inmiddels verwijderd. Volgens XDA-Developers is de codenaam Gram en komt die naam ook voor in de firmware van de Redmi Note 9 Pro met Snapdragon 720G-soc. Daardoor lijkt het erop dat de Poco M2 Pro een variant wordt van de Redmi Note 9 Pro of op zijn minst een soc heeft die compatibel is met Snapdragon 720G.

Xiaomi gebruikte de merknaam Poco voor het eerst met de Pocophone F1 uit 2018, maar gaf die telefoon geen rechtstreekse opvolger; de Mi 9T en 9T Pro uit 2019 gelden als onofficiële opvolgers van het toestel. Xiaomi gaf toen als reden voor het niet opnieuw gebruiken van de naam Poco dat het niet teveel merknamen wilde hanteren. Er gaan al maanden geruchten over de Poco F2, wat een variant van de Redmi K30 Pro zou worden. Ook kondigde de fabrikant al eerder de Poco X2 aan.