Xiaomi presenteert volgende week Poco X3-smartphone

Xiaomi presenteert op maandag 7 september om 14:00 uur Nederlandse tijd de Poco X3 NFC. Die smartphone is de opvolger van de Poco X2. Het nieuwe toestel krijgt een 64-megapixelcamera en heeft vermoedelijk weer een lcd.

Poco X3

Xiaomi heeft een uitnodiging verstuurd voor de wereldwijde introductie van het toestel. Via een online evenement wordt de Poco X3 NFC gepresenteerd. Omdat de uitnodiging ook naar Nederlandstalige media is gegaan, lijkt het erop dat de telefoon ook in Nederland en België uit zal komen.

Een marketingmanager van Poco liet onlangs op Twitter het toestel zien. Hij zegt dat de Poco X3 een 64-megapixelcamera krijgt en 'allemaal geweldige features'. Ook is op de foto te zien dat het toestel een frontcamera heeft in een gat in het midden van het scherm. Verder lijkt de vingerafdrukscanner aan de zijkant te zitten, dat zou kunnen wijzen op het gebruik van een lcd, omdat toestellen met een oledscherm meestal een vingerafdrukscanner achter het scherm hebben.

Verdere details over de hardware in de Poco X3 NFC zijn er nog niet. De naam maakt duidelijk dat het toestel nfc-ondersteuning heeft. Het derde toestel in de Poco-serie volgt de Poco X2 op, die begin dit jaar werd aangekondigd, maar niet verscheen in Nederland en België. Xiaomi bracht ook al de duurdere Poco F2 Pro uit, die is wel te koop in de Benelux.