Afbeelding van OnePlus 8T verschijnt in Android Developer Preview voor OnePlus

In Android Developer Preview 4 voor de OnePlus 8-telefoons staat een afbeelding van de nog niet aangekondigde OnePlus 8T. Het toestel is alleen van de voorkant te zien en is vrijwel gelijk aan de huidige OnePlus 8.

De afbeelding van de OnePlus 8T is volgens Oxygen Updater het plaatje dat getoond wordt in de About Phone-sectie van Android. Het plaatje heeft een lage resolutie en toont alleen de voorkant, maar er zijn wel enkele verschillen met de huidige OnePlus 8 te zien. De plaatsing van de knoppen is op het nieuwe toestel iets anders en het scherm lijkt vlak te zijn. Net als bij de OnePlus 8 zit de frontcamera in een gat in de linkerbovenhoek van het scherm.

OnePlus heeft nog niets bekendgemaakt over de komst van de OnePlus 8T. De fabrikant heeft in de afgelopen jaren steeds T-versies van zijn smartphones in het najaar uitgebracht. De OnePlus 7T en 7T Pro verschenen in oktober 2019. Concrete details over de veranderingen van de OnePlus 8T ten opzichte van het huidige toestel zijn er nog niet.

Update 16:55: De vergelijking is aangepast met een afbeelding in een hogere resolutie. De OnePlus 8T lijkt een vlak scherm te hebben, in tegenstelling tot de OnePlus 8 die afgeronde schermranden heeft.