OnePlus Nord heeft Snapdragon 765G-soc en 90Hz-oledscherm en kost 399 euro

OnePlus heeft de OnePlus Nord onthuld. Het is het eerste toestel in een nieuwe midrangelijn van de fabrikant. De OnePlus Nord heeft 5g-ondersteuning, een 90Hz-scherm en dezelfde camerasensor als de OnePlus 8. Het toestel kost 399 euro voor een variant met 8GB ram.

De OnePlus Nord krijgt een 6,44"-oledscherm met Gorilla Glass 5 en een beeldverhouding van 20:9. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 90Hz, net als de OnePlus 8. Het toestel heeft een Snapdragon 765G-soc met 5g-ondersteuning, en wordt geleverd met 8GB of 12GB werkgeheugen. De modellen krijgen respectievelijk 128GB of 256GB opslaggeheugen.

OnePlus gebruikt voor de primaire camera dezelfde sensor als in de OnePlus 8. Het gaat om de Sony IMX586-sensor, die 48 megapixels en een diafragma van f/1.75 heeft. Daarnaast is er een 8-megapixelgroothoekcamera, een 2-megapixelmacrocamera en een dieptesensor voor onder meer portretfoto's.

De nachtmodus Nightscape is beschikbaar op de ultragroothoekcamera en primaire camera's. Die primaire camera heeft ook optische beeldstabilisatie en kan 4k-video's in 30fps of full-hd-video's in 60fps schieten. Er zitten twee camera's aan de voorkant, in een inkeping in het scherm. De primaire heeft 32 megapixels en daarnaast zit een 8-megapixelultragroothoekcamera met een beeldhoek van 105 graden.

De telefoon heeft een accu van 4115mAh en ondersteunt Warp Charge 30T. Daarmee kan de telefoon in een half uur tot zeventig procent opladen, zegt OnePlus. De fabrikant garandeert twee jaar software-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates. Ook heeft de Nord nfc; iets waar in het verleden bij middenklassetoestellen nog weleens op bezuinigd is.

Net als bij de high-end varianten ontbreekt een 3,5mm-poort. Ten opzichte van die toestellen heeft de OnePlus Nord geen ondersteuning voor draadloos laden en geen ip-rating. De fabrikant zegt de toestellen wel zelf te hebben getest door het gedurende dertig seconden onder te dompelen in dertig centimeter water. Daarnaast is de rand van de telefoon van plastic, meldde OnePlus aan Tweakers, maar zijn de knoppen wel van metaal. Ook heeft de Nord een usb 2.0-poort in plaats van usb 3.2 en daarnaast ufs 2.1-opslag.

Afmetingen OP Nord OP 7T OP 8 OP 7T Pro OP 8 Pro Hoogte (mm) 158,3 160,9 160,2 162,6 165,3 Breedte (mm) 73,3 74,4 72,9 75,9 74,3 Dikte (mm) 8,2 8,1 8,0 8,8 8,5 Gewicht (g) 184 190 180 206 199 Schermdiagonaal 6,44" 6,55" 6,55" 6,67" 6,78" Schermverhouding 20 : 9 20 : 9 20 : 9 19,5 : 9 19,8 : 9

OnePlus-ceo Carl Pei toonde vorige week al in een video hoe de Nord eruit komt te zien. De telefoon heeft een glanzend blauwe of grijze achterkant, met gebogen randen en met de camera's dicht bij de zijkant. Er wordt al lang gespeculeerd over de prijzen van het toestel. OnePlus zei altijd dat hij 'minder dan vijfhonderd dollar' zou kosten. De goedkoopste variant, met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag, kost 399 euro. De variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag is honderd euro duurder.

De OnePlus Nord is vanaf 4 augustus 2020 verkrijgbaar via OnePlus zelf. Ook is het mogelijk om een pre-order te plaatsen via Belsimpel, T-Mobile en Coolblue.

Geheugen Opslag Prijs 8GB 128GB € 399,- 12GB 256GB € 499,-

OnePlus kondigt naast de Nord-telefoon ook een set eigen draadloze oordoppen aan. De OnePlus Buds zijn apart te koop voor 89 euro. De oortjes hebben net als de telefoon ondersteuning voor snelladen via OnePlus' eigen technologie en zijn daarmee in tien minuten op te laden tot een capaciteit die goed zou zijn voor tien uur luisteren. Op een volle accu kunnen de oortjes naar verluidt dertig uur mee. Opladen gaat via het bijbehorende laaddoosje.

De Buds hebben zes actieve microfoons die omgevingsgeluid detecteren en verminderen. De dopjes hebben ook ondersteuning voor Bass Boost en Dolby Atmos, en waterdichtheidsrating ipx4.