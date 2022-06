OnePlus blijft achtergronddiensten Facebook voorinstalleren op smartphones

OnePlus zegt dat het doorgaat met het voorinstalleren van Facebook-apps en -achtergronddiensten op zijn smartphones. Facebook-diensten verschenen voor het eerst op de OnePlus 8 en Nord en zijn niet allemaal te verwijderen.

Gebruikers kunnen de apps wel verwijderen, maar de diensten op de achtergrond zijn niet te deïnstalleren, zegt Android Police. Het gaat om Facebook App Installer, Facebook App Manager en Facebook Services. Het is onduidelijk of en welke data de achtergronddiensten doorsluizen naar Facebook-servers. Facebook gebruikt de diensten in elk geval om apps te updaten buiten de Play Store om.

OnePlus zegt tegen Android Police dat het door zal gaan met het installeren van Facebook-diensten als systeemapps in onder meer Europa en claimt in een reactie op het idee van een gebruiker om dat niet te doen dat Facebook-diensten erop staan om het accuverbruik van Facebook-apps te verminderen. Gebruikers van voorgaande OnePlus-toestellen als de 7T en 7 Pro krijgen de apps en diensten niet.

Het is gebruikelijk dat softwarebedrijven telefoonfabrikanten betalen om apps in de firmware te plaatsen, om zo meer gebruikers te krijgen. Het is onbekend of dat hier ook is gebeurd. Veel andere fabrikanten plaatsen veel meer van dergelijke bloatware in de firmware van hun telefoons. Behalve Facebook installeert OnePlus ook Netflix van tevoren op het toestel, naar eigen zeggen om hdr in de app te activeren.