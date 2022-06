Gerucht: Google brengt eind augustus Nest-speaker uit voor rond 100 euro

Google zou eind augustus een Nest-speaker willen uitbrengen met een prijs rond de 100 euro. Dat claimt WinFuture-redacteur Roland Quandt op basis van bronnen uit de winkelbranche. Met die prijs zou het een opvolger kunnen zijn van de eerste Home-speaker van vier jaar geleden.

De codenaam van het apparaat is j2, zegt Quandt. Wellicht gaat het om de speaker waarvan Google vorige maand een teaser toonde. De speaker was ook al te zien in een keuring. Qua formaat lijkt hij het midden te houden de Nest Mini en de Google Home Max-speakers.

In juni was er al een gerucht dat Google werkte aan een opvolger voor de vier jaar geleden verschenen Home-speaker. De speaker zou over grotere drivers beschikken dan de 2"-driver van de Google Home. De komende speaker zou niet over een scherm beschikken, zoals de Nest Hub. Google heeft niet gereageerd op het gerucht. Google-speakers kwamen uit in Nederland en België.