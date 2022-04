'Nieuwe Google Nest-thermostaat krijgt bediening via handgebaren'

Google lijkt te werken aan een nieuwe versie van de Nest-thermostaat, waarbij het nieuwe model de beschikking lijkt te krijgen over bediening via handgebaren. Er verschenen namelijk details van een model dat een 60GHz-transmitter aan boord heeft.

Die gegevens verschenen bij de Amerikaanse telecomwaakhond FCC, die informatie openbaarde van een model met de codenaam G4CVZ. Een van de meest opvallende kenmerken is het kunnen uitsturen van signalen op 60GHz. Waarschijnlijk wordt dit gebruikt voor het bedienen van de thermostaat via handgebaren; het is vergelijkbaar met de Motion Sense-bediening die Google eerder al voor de Pixel 4-smartphone ontwikkelde. Ook is het mogelijk dat de draadloze signalen worden gebruikt om te herkennen of de eigenaar thuis is.

Verder blijkt uit de gegevens van de FCC dat de nieuwe Nest-thermostaat bluetooth 5.0 en wifi 802.11n aan boord heeft. Google zelf heeft nog niets over het apparaat naar buiten gebracht, maar aangezien de FCC de thermostaat al heeft gekeurd, is het aannemelijk dat de aankondiging binnenkort volgt.

Google bracht in 2017 de recenste versie van de Nest-thermostaat uit. Het gaat om Nest Thermostat E, een goedkopere versie van de Nest Thermostat V3.