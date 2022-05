Google onthult Nest-thermostaat met Soli-radar zonder handgebarenondersteuning

Google heeft een nieuwe Nest-thermostaat geïntroduceerd. Het gaat om een goedkoper model dat in de VS 130 dollar kost. Het product bevat de Soli-radar, die ook in de Pixel 4-smartphone zit. Deze techniek maakt het echter niet mogelijk om de thermostaat met gebaren te bedienen.

Google zegt dat de Soli-technologie gebruikt wordt voor het detecteren van beweging. Dat betekent niet dat het mogelijk is om de thermostaat te bedienen door middel van gebaren in de lucht. De enige toepassing voor de Soli-radar is de detectiemogelijkheid als iemand langsloopt, waarna het scherm oplicht. De bediening gaat in tegenstelling tot de eerdere Nest-thermostaten niet via een roterende ring. In plaats daarvan is een aanraakgevoelige strip op de zijkant geplaatst, die is in te drukken en waarbij verticale swipes worden herkend om de temperatuur op te voeren of omlaag te brengen.

In tegenstelling tot de eerdere, duurdere Nest-thermostaten, is er geen leerfunctie aanwezig. Die functie probeerde automatisch de leefomstandigheden te leren en de temperatuur daar op aan te passen. In plaats daarvan is de nieuwe Nest Thermostat gebaseerd op een traditioneel schemasysteem, waarbij de gebruiker de thermostaat moet vertellen wanneer hij thuis of weg is en welke bijbehorende temperaturen moeten worden ingesteld.

De Nest Thermostat is wel via de Google Home-app te bedienen en ondersteunt Google Assistant en Amazon Alexa. Ook geeft het product aan om de temperatuur aan te passen voor een betere efficiëntie en kan de Soli-radar in combinatie met de locatiegegevens van de gebruiker automatisch leiden tot het inschakelen van een ecomodus voor als de gebruiker niet thuis is. Volgens Google kan dat jaarlijks leiden tot een besparing van tien tot twaalf procent op verwarmingskosten.

Het model komt in de komende weken beschikbaar in de VS voor 130 dollar. Daarmee is het apparaat goedkoper dan de Nest Thermostat-E, die 179 euro kost. De Nest V3 staat momenteel in de Pricewatch voor 199 euro. Of en wanneer de nieuwe thermostaat naar de Benelux komt, is niet bekend.