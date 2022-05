Samsung kondigt 349 euro kostende A42 5G-smartphone met 5000mAh-accu aan

Samsung heeft de A42 5G-smartphone officieel aangekondigd. Het gaat om een midrange-smartphone met 5G-ondersteuning, een 6,6"-oledscherm en een accu met een capaciteit van 5000mAh. De telefoon krijgt een adviesprijs van 349 euro en komt vanaf begin november uit.

Samsung noemt niet de specifiek gebruikte soc voor de A42 5G, maar gelet op de genoemde specificaties zoals twee op 2,2GHz draaiende cores gebaseerd op Arm's Cortex-A77-ontwerp en zes langzamere A55-cores op 1,8GHz, gaat het hoogstwaarschijnlijk om de Qualcomm Snapdragon 750G-soc. Deze heeft net als de Snapdragon 765G een X52-modem, waarmee er mmWave-ondersteuning is.

De A42 5G heeft een oledscherm met een diagonaal van 6,6", afmetingen van 15,3x6,9cm en een oppervlakte van 105 vierkante centimeter. De resolutie van het scherm bedraagt 2400x1080 pixels en er is een druppelvormige inkeping voor de frontcamera aanwezig. Deze camera heeft een resolutie van 20 megapixel en een diafragma van f/2.2.

Op de achterkant zijn vier cameralenzen in een vierkante opstelling aanwezig, waarbij het gaat om een 48-megapixelcamera, een ultragroothoeklens met een resolutie van 8 megapixel, een macrocamera en een camera om diepte te meten. De laatste twee sensoren hebben elk een resolutie van 5 megapixel.

De nieuwe smartphone heeft 4, 6 of 8 GB ram, wat afhankelijk is van de regio waar de toestellen uitkomen. Verder is er 128GB opslagruimte en ruimte voor een MicroSD-geheugenkaartje van maximaal 1TB om de opslag verder uit te breiden. Het toestel meet 75,9x164,4x8,6mm en weegt 190g. De 5000mAh-accu is met een vermogen van 15W op te laden en de vingerafdrukscanner zit in het scherm.

Update, dinsdag 17:08 uur: Samsung noemde eerder een adviesprijs van 379 euro, maar dat wordt 349 euro.