Renders tonen onaangekondigde Samsung Galaxy M12-budgetsmartphone

Er zijn renders van een vooralsnog onaangekondigde Samsung Galaxy M12-budgetsmartphone verschenen. De behuizing van het toestel lijkt vergelijkbaar met die van de recent aangekondigde Samsung A42 5G. De M12 zou begin 2021 uitkomen.

De renders zijn op Voice gepubliceerd door OnLeaks. Hij publiceert regelmatig renders van onaangekondigde smartphone. Deze maakt hij zelf, op basis van CAD-bestanden die hij bijvoorbeeld van accessoiremakers ontvangt. De renders van OnLeaks zijn geregeld waarheidsgetrouw.

De leaker meldt dat de M12 gelijkenissen toont met de recent aangekondigde Samsung A42 5G. Zo zou de M12 eenzelfde plastic behuizing hebben met plat scherm en vierkant camera-eiland met maximaal vier lenzen. De selfiecamera zit verwerkt in een druppelvormige inkeping in het scherm.

De afmetingen van deze Galaxy M12 lijken echter iets af te wijken van de A42-behuizing. De M12 heeft volgens OnLeaks afmetingen van 'ongeveer' 163,9x75,9, waarmee het toestel iets kleiner zou zijn dan de A42. De M12 zou daarnaast een 6,5"-scherm hebben, terwijl de A42 een 6,6"-paneel herbergt. De schermresolutie en het paneeltype van de M12 zijn nog onbekend.

Verder tonen de afbeeldingen een achterkant met een deels glanzend ontwerp en een USB-C-aansluiting. De M12 krijgt volgens OnLeaks een vingerafdrukscanner die in de aan-uitknop zit verwerkt. Verdere specificaties zijn vooralsnog niet bekend. Volgens OnLeaks zou Samsung de Galaxy M12 begin 2021 aankondigen. Het bedrijf komt in januari vermoedelijk ook met zijn Galaxy S21-toestellen, waarvan eerder renders en specificaties uitlekten. Het is nog niet duidelijk hoeveel het toestel gaat kosten, maar de huidige Galaxy M11 staat in de Pricewatch voor € 145,82.

De vermeende Galaxy M12 van Samsung. Afbeeldingen via OnLeaks