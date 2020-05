Renders tonen onaangekondigde Samsung Galaxy Note 20+

Er zijn renders en specs verschenen van de onaangekondigde Samsung Galaxy Note 20+. De telefoon is 7,6mm dik, maar heeft een verdikking bij de camera waar hij rond 10,7mm zal meten, aldus de informatie.

Net als bij de Note 20 zal Samsung de sleuf voor de S-Pen-stylus links zetten in plaats van rechts, meldt Pigtou samen met OnLeaks. Het Franse OnLeaks heeft afgelopen jaren vaak bewezen vroegtijdig over juiste info van onaangekondigde telefoons te beschikken.

De Note 20+ heeft een gebogen scherm, meldt het blog. Het gaat volgens de renders en specs om een scherm van 15,9x7,4cm, met een diagonaal van 6,9" en een schermverhouding van 19,5:9. Er zit een gat centraal bovenin het scherm voor de frontcamera. De hele behuizing is 16,5x7,7cm groot, aldus Pigtou. De dikte is 7,6mm, al is dat bij de camera's mogelijk rond 10,7mm.

De camera's lijken op die van de S20 Ultra: er is een primaire 108-megapixelcamera, vermoedelijk een camera met ultragroothoeklens, een camera met periscopische lens en een tof-sensor. De 3,5mm-jack ontbreekt, net als op de Note 10 en Note 10+. Pigtou meldt dat de Note 20 en Note 20+ in augustus moeten uitkomen, al is die releasedatum enigszins onzeker door de uitbraak van het coronavirus.