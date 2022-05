Foto's tonen mogelijk Samsung Galaxy Note 20 Ultra

YouTuber Jimmy Is Promo heeft foto's van vermoedelijk de Samsung Galaxy Note 20 Ultra online gezet. Het toestel ziet er hetzelfde uit als de renders die eerder op een Samsung-site verschenen. De frontcamera zit net als bij de huidige modellen in een gat in het scherm.

Jimmy Is Promo toont op Twitter de voorkant en de achterkant van het toestel. Hoe hij aan de smartphone komt is niet bekend. Begin deze maand verschenen er renders op een Samsung-website, die een toestel met hetzelfde uiterlijk tonen. Het gaat vermoedelijk om de Galaxy Note 20 Ultra.

De nieuwe foto's laten ook de voorkant zien en daaruit blijkt dat Samsungs nieuwe topmodel weer een gat heeft in het scherm voor de camera. De fabrikant werkt al langer aan camera's die achter het scherm geplaatst kunnen worden, maar die techniek lijkt nog niet rijp te zijn voor productie. Volgens de uploader is de S Pen-houder verplaatst naar de linkerkant van de usb-c-poort, net als de speaker.

Het camera-eiland bestaat uit drie camera's, waarvan de onderste een periscopische telelens is. Rechts zit nog een kleine sensor, mogelijk een time-of-flight-sensor of een laser voor autofocus. De dikke uitstulping van het cameragedeelte geeft aan dat Samsung relatief grote sensors gebruikt, net als in de Galaxy S20 Ultra.

Samsung kondigt zijn Note-toestellen meestal in augustus aan. Volgens geruchten gebeurt dat dit jaar op 5 augustus en ligt het toestel vanaf 20 augustus in de winkels. De verwachting is dat Samsung dan ook een Galaxy Z Flip 5G en Galaxy Fold 2 presenteert.