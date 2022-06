Render toont Samsung Galaxy Z Fold2

Er is een render van de Samsung Galaxy Z Fold2 verschenen. Het zou gaan om de opvolger van de Galaxy Fold van vorig jaar. Het nieuwe model lijkt iets dunner te zijn en te beschikken over een groter scherm aan de voorkant.

Twitter-gebruiker Ishan Agarwal heeft de Galaxy Z Fold2-render online gezet. Het lijkt te gaan om een officiële marketingafbeelding. Ook toont hij renders van de Galaxy Note 20 Ultra en de nieuwe Galaxy Buds. Van die producten verschenen al eerder renders online.

De render heeft een lage resolutie, maar de nieuwe Fold lijkt iets dunner te zijn dan het huidige model. Het scherm aan de voorkant is maar voor een klein deel te zien, maar dat lijkt tot aan de onderkant door te lopen en daarmee groter te zijn dan bij de huidige Galaxy Fold. Het camera-eiland op de achterkant vertoont overeenkomsten met de camera's van de Note 20 Ultra. Ook is de koperen kleur gelijk.

In zijn aanvankelijke bericht trekt Agarwal de echtheid van de render in twijfel, maar Ice universe, een andere Twitter-gebruiker die geregeld nieuws over nog niet aangekondigde smartphones naar buiten brengt, zegt dat de afbeelding echt is. Hij plaatst ook een vage versie van dezelfde render op zijn account.

De verwachting is dat Samsung de Galaxy Z Fold2 op 5 augustus aankondigt tijdens zijn Unpacked-evenement. Daar wordt ook de introductie van de Note 20 Ultra en de nieuwe Galaxy Buds verwacht. Met recente tweets hint Samsung ook op een nieuw vouwbaar toestel.