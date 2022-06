Renders en hands-onvideo's tonen Samsung Galaxy Watch 3

De Samsung Galaxy Watch 3 is te zien in hands-onvideo's op YouTube en ook staan de officiële marketingrenders en specificaties online. De smartwatch komt uit in uitvoeringen van 41mm en 45mm, beiden hebben een oledscherm van 360x360 pixels.

De renders en specificaties van de Samsung Galaxy Watch 3-modellen zijn door WinFuture online gezet. De Duitse site publiceert geregeld details over nog niet gepresenteerde producten. Volgens de uitgelekte informatie krijgen de horloges een Samsung Exyos 9110-soc, die Samsung al eerder gebruikt heeft in smartwatches. De dualcore-soc is gecombineerd met 1GB ram en 8GB flashgeheugen. Er komen varianten met lte-ondersteuning en versies die alleen wifi hebben.

Volgens de datasheet zijn de Galaxy Watch 3-horloges waterdicht volgens de ip68-rating. Het 41mm-model heeft een 247mAh-accu en de 45mm-versie heeft een accucapaciteit van 340mAh. De horloges laden draadloos op via een dock en Samsung claimt dat de horloges tot 56 uur mee gaan op een lading.

Naar verluidt krijgen de horloges 39 verschillende modi om beweging en sport te tracken. Ook kunnen de horloges statistieken over de slaap van gebruikers vastleggen, inclusief details over de remslaap. Verder zouden de horloges een elektrocardiogram kunnen maken.

Het grote model heeft een 1,4"-scherm en de kleine versie heeft een 1,2"-display. Het gaat in beide gevallen om oledschermpjes met een resolutie van 360x360 pixels. Wat de Galaxy Watch 3-horloges kosten is nog niet duidelijk. Samsung presenteert de swartwatches op 5 augustus, samen met de Galaxy Note 20 Ultra, de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Tab S7 en S7+.

De nieuwe smartwatches zijn al in handen gekomen van een aantal YouTubers. Op het videoplatform staan hands-ons en unboxingvideo's. Beide video's tonen de 41mm-uitvoering van de Samsung Galaxy Watch 3.