'Telefoongesprek aannemen met Samsung Galaxy Watch 3 kan door vuist te ballen'

Samsungs aankomende smartwatch lijkt onder meer gestures te bevatten om een telefoongesprek aan te kunnen nemen. Gebruikers moeten hiervoor hun vuist ballen, waardoor de spieren in hun pols worden aangespannen en het horloge een signaal krijgt om het gesprek aan te nemen.

De informatie is afkomstig van XDA Developers, die een plug-in-applicatie voor de Galaxy Watch 3 nader bestudeerde. Een van de nieuwe functies die de site tegenkwam is ondersteuning voor gestures, waarbij die voor het aannemen van een telefoongesprek het meest opviel. Het ballen van de vuist is namelijk voldoende om het signaal te geven om het gesprek via de ingebouwde speaker aan te nemen. Wie het gesprek wil negeren kan met de pols schudden.

Daarnaast meldt XDA Developers dat er valdetectie is ingebouwd. Daarmee is het mogelijk om een contactpersoon op de hoogte te stellen dat de drager van het horloge mogelijk in de problemen is. Een dergelijke functie komt vaak voor op sporthorloges. Als er een val wordt gedetecteerd geeft het horloge eerst zestig seconden lang een waarschuwing, en als de gebruiker hier niet op reageert wordt een contactpersoon op de hoogte gesteld met de locatie en een geluidsopname van vijf seconden.

Er kwam al verscheidene malen informatie naar buiten over de nieuwe smartwatch van Samsung. De verwachting is dat de aankondiging binnenkort volgt, als Samsung op 5 augustus zijn Unpacked-evenement organiseert. Het gaat om horloges met een klokje van 41mm en 45mm, met ronde schermen van 1,2" en 1,4", en deze moeten de huidige Galaxy Watch opvolgen.