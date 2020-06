FCC verklapt komst nieuwe Galaxy Watch-smartwatch

Samsung lijkt binnenkort met een nieuwe versie van zijn Galaxy Watch-horloge te komen. Nieuwe versies van het slimme horloge verschenen bij de Amerikaanse FCC. Opvallend is onder andere dat Samsung de smartwatch van MIL-STD01-8190G-certificering voorziet.

Eigenschappen en afbeeldingen van de nieuwe Galaxy Watch verschenen bij de FCC en werden onder andere door de website Android Police opgemerkt. Er zijn vier verschillende types onderscheiden, waarbij de verschillen zitten in de afmetingen van de horlogekast en lte-ondersteuning. Gebruikers kunnen kiezen tussen een 41mm- of een 45mm-variant. De voorganger, de Galaxy Watch, kwam ook in twee verschillende afmetingen uit.

Afbeeldingen van de nieuwe smartwatch zijn er nog niet; bij de FCC verscheen alleen een tekening van de achterkant. Daarop is onder andere te zien dat het slimme horloge MIL-STD01-8190G-certificering krijgt. Dat betekent dat de hardware tegen een stootje moet kunnen. Ook is de horlogekast waterdicht zijn tot een diepte van 50 meter. Verder is er ondersteuning voor wifi en bluetooth. Volgens geruchten houdt Samsung vast aan bediening via een roterende bezel, die ook op de Galaxy Watch te vinden is.

Samsung bracht de eerste Galaxy Watch bijna twee jaar geleden uit. Sindsdien bracht de fabrikant nog de Galaxy Active en Galaxy Active 2 uit, maar die zijn voornamelijk gericht op het meten van sportprestaties.