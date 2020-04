Samsung mag software om bloeddruk te meten in smartwatches verwerken

Samsung mag een app om de bloeddruk van gebruikers te meten met smartwatches, breder inzetten. Het bedrijf heeft toestemming gekregen van de autoriteiten in Zuid-Korea om bloeddruktests op de Galaxy Watch Active 2 in te zetten.

Samsung heeft van het Zuid-Koreaanse ministerie van Voedsel- en Medicijnveiligheid toestemming gekregen om de Health Monitor-app ook te gebruiken voor bloeddrukmetingen. Dat kan met smartwatches die daarvoor geschikt zijn. Samsung wil de functie in het derde kwartaal van dit jaar uitbrengen voor de Galaxy Watch Active2.

Gebruikers kunnen hun bloeddruk meten door hun smartwatch eerst te kalibreren met een standaard bloeddrukmeter. Vervolgens kunnen ze met hun smartwatch en de Health Monitor-app direct hun bloeddruk bekijken. De smartwatch gebruikt de data die ook wordt gebruikt om de hartslag te meten, maar de software berekent vervolgens het verschil tussen de hartslag en de kalibratiewaardes om zo de bloeddruk weer te geven. Samsung zegt dat gebruikers hun smartwatch iedere vier weken opnieuw moeten kalibreren om tot de juiste waardes te komen.

Samsung waarschuwt dat de uitrol van de app afhankelijk is van toestemming per land. In principe is toestemming van de Zuid-Koreaanse autoriteiten voldoende voor een uitrol, omdat die hebben aangegeven dat de app voldoet aan alle criteria van conventionele bloeddrukmeters. In de toekomst zal Samsung de bloeddruktestsoftware beschikbaar stellen voor andere smartwatches.