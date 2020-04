Frankrijk vraagt Apple om werking bluetooth op iOS aan te passen voor corona-app

Leden van de Franse overheid hebben Apple gevraagd om de werking van bluetooth op iOS aan te passen voor de eigen contactonderzoek-app Stop Covid. Apple lijkt dat niet van plan te zijn en brengt in mei de eigen api uit.

De Franse app moet op 11 mei uitkomen, maar lijkt niet goed te werken op iOS, meldt Bloomberg. Vermoedelijk kan de app niet werken op de achtergrond. Apple lijkt niet te willen toegeven aan de Franse eis en wil vermoedelijk dat Frankrijk de api van Apple en Google gaat gebruiken.

Hoewel de api van Apple en Google, en het protocol van de Franse app beide werken met contactonderzoek op basis van bluetooth, verschilt de werking. De Stop Covid-app maakt gebruik van het Robert-protocol dat is ontwikkeld door het Franse Inria in combinatie met het Duitse Fraunhofer. Documentatie ervan staat op GitHub.

Het grootste verschil tussen beide systemen is dat de api van Google en Apple gegevens anonimiseert, terwijl die van Robert gegevens pseudonimiseert. Individuele gebruikers zijn daardoor te achterhalen, maar niet met de eigen naam. Gebruikers krijgen die pseudoniemen van een centrale server, die daardoor weet welke id's bij welke gebruikers horen. Als vervolgens een gebruiker geïnfecteerd blijkt te zijn met het coronavirus, uploadt het apparaat id's van gebruikers die de geïnfecteerde in de afgelopen tijd is tegengekomen.

De api van Google en Apple maakt apps mogelijk die lokaal een eigen key aanmaken en op basis daarvan id's genereren die een kwartier geldig zijn. Bij een infectie uploadt het apparaat de eigen id's en niet die van apparaten die de gebruiker is tegengekomen.

Het is nog onbekend of Frankrijk de ontwikkeling van de app zal doorzetten als Apple het gebruik van bluetooth op de achtergrond blijft blokkeren. Zonder iPhones is het voor landen waar iOS een groot marktaandeel heeft, lastig om de app op genoeg telefoons te krijgen. Als niet genoeg mensen de app geïnstalleerd hebben, beperkt dat de werking en het nut.