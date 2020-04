Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwden voor haast achter corona-apps

De Nederlandse veiligheidsdiensten hebben het ministerie van Volksgezondheid vorige week gewaarschuwd over de corona-apps. Het ministerie zou de app er te snel doorheen willen drukken, zeggen bronnen tegen de NOS. Desondanks ging de aanbesteding door.

De veiligheidsdiensten hebben vorige week een brief gestuurd aan minister De Jonge van Volksgezondheid. In de brief, die de NOS onder ogen kreeg, waarschuwden de diensten onder andere dat er tijdens de aanbesteding aandacht zou moeten komen voor uit welk land de app afkomstig zou zijn. De waarschuwingen werden gegeven vanuit het oogpunt van nationale veiligheid. Betrokkenen zeggen tegen de NOS ook dat het advies uit de brief 'terzijde lijkt te zijn geschoven'. De veiligheidsdiensten noemen het 'verre van realistisch' dat de app er in korte tijd kan komen. "Dat snapt iedereen die iets met computerbeveiliging doet", zegt een van de bronnen tegen de omroep. Om welke 'veiligheidsdiensten' het precies gaat, wil de NOS niet zeggen.

De veiligheidsdiensten behoren tot de vele partijen die inmiddels kritiek hebben geuit op de corona-apps die de overheid momenteel laat ontwikkelen. Onder andere verschillende groepen experts hebben gewaarschuwd voor de gevolgen. Inmiddels hebben ook de landsadvocaat en de Autoriteit Persoonsgegevens zich tegen de huidige app-voorstellen uitgesproken. Dat gebeurde nadat afgelopen weken een 'appathon' werd gehouden waarin de verschillende apps verder werden uitgedacht.