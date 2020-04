Gerucht: Samsung Galaxy Fold 2 heeft groter scherm aan voorkant

De Samsung Galaxy Fold 2 krijgt volgens een gerucht een 6,23"-scherm met een 25:9-verhouding aan de voorkant. De huidige Fold heeft op die plek een kleiner en minder langwerpig 21:9-scherm, met een diagonaal van 4,6".

Het nieuwe scherm heeft een resolutie van 2267x819 pixels, een verversingssnelheid van 60Hz en een gat voor de frontcamera, zegt Ross Young. Hij is de oprichter van DisplaySearch, een analistenbedrijf met bronnen bij toeleveranciers.

Als de informatie klopt, krijgt de Galaxy Fold 2 net als het eerste model een smal scherm aan de voorkant, maar dit keer met kleinere randen, vooral aan de boven- en onderkant. Het zou gaan om een scherm van zo'n 15 centimeter lang en 5,4 centimeter breed. Bij de eerste Fold is dat 10,7 bij 4,6cm.

Volgens Young is Samsung van plan geweest om een camera onder het scherm te plaatsen, maar is die techniek nog niet klaar voor gebruik in de praktijk. Diverse fabrikanten hebben al prototypes van camera's onder het scherm getoond, maar wanneer telefoons hiermee uitkomen, is nog niet duidelijk.

Details over de specificaties van het vouwbare scherm aan de binnenkant van de Fold 2, geeft Young niet. Wel zegt hij dat Samsung net als bij de Galaxy Z Flip gebruik zal maken van zijn Ultra Thin Glass. Dat is een zeer dunne glaslaag op het scherm, waar nog een beschermlaag van plastic overheen gaat. De nieuwe beschermlaag zou wel krasvaster kunnen zijn, claimt Young.

Eerder bracht XDA Developers al naar buiten dat de tweede Galaxy Fold ondersteuning krijgt voor Samsungs S Pen en dat de camera's van het toestel gelijk zijn aan die van de Galaxy S20+. Wanneer de Galaxy Fold 2 uitkomt, is nog niet bekend.

Scherm aan voorkant Samsung Galaxy Fold 2 (gerucht) Samsung Galaxy Fold Diagonaal en verhouding 6,23", 25:9 4,6", 21:9 Afmetingen 14,9x5,4cm, 80cm² 10,7x4,6cm, 49,4cm² Resolutie 2267x819 pixels 1680x720 pixels