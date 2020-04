FIOD onderzoekt gehackte websites waar 'coronamedicijnen' worden verkocht

De Nederlandse Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst onderzoekt Nederlandse websites die gehackt zijn om illegaal 'coronamedicijnen' te verkopen. Het gaat om websites van ondernemers en particulieren. De FIOD heeft er al minimaal zeventig opgespoord.

Volgens de FIOD gaat het om websites die niet up-to-date zijn of die kwetsbare plug-ins gebruiken. Na een tip van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die binnenkwam via de Deense Medicins Agency, is de dienst begonnen met onderzoek naar de sites. De FIOD laat de eigenaren van de websites weten dat hun domein wordt misbruikt en geeft instructies voor het beter beschermen van hun website.

Het onderzoek wordt geleid door FACT, het Financial Advanced Cyber Team van de FIOD. Een rechercheur van dat team zegt tegen AD.nl dat er vanuit Denemarken signalen binnenkwamen over websites met .nl-domeinen waar illegaal medicijnen worden aangeboden. De sites claimen dat de medicijnen helpen tegen het coronavirus. Het gaat onder andere om antimalariamiddel chloroquine en stromectol, een medicijn tegen worminfecties, hoofdluis en schurft.

Volgens de rechercheur worden vooral sites overgenomen die lang niet actief zijn. Het gaat vaak om websites van kleine ondernemers. Volgens het AD werd onder andere de domeinnaam rijschool.nl gebruikt voor de verkoop van medicijnen.