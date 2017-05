Door Julian Huijbregts, dinsdag 9 mei 2017 18:42, 43 reacties • Feedback

Het Team High Tech Crime van de Nederlandse politie doet dinsdagmiddag doorzoekingen op elf locaties in verband met het leveren van beveiligde smartphones aan criminelen. Het Openbaar Ministerie vervolgt leveranciers voor witwassen als zij leveren aan criminelen.

Volgens het OM vinden de doorzoekingen plaats in woningen en bedrijfspanden in Noord-Holland en Flevoland, onder andere in Zeewolde. In die plaats is PGP Safe gevestigd, dat BlackBerry-smartphones en -abonnementen levert voor versleutelde communicatie.

In een aankondiging van de Politie is het te zien dat het inderdaad om dat bedrijf gaat. Ook toont de Nederlandse politie een foto waarop een bericht aan gebruikers van de diensten van PGP Safe staat. Volgens het bericht richt het onderzoek zich ook op de 'eventueel criminele eindgebruikers'.

De FIOD en het Functioneel Parket zijn betrokken bij de doorzoekingen. Bij twee administratiekantoren wordt de boekhouding in beslag genomen. Het OM zegt dat aanhoudingen niet zijn uitgesloten. De doorzoekingen vinden plaats in het witwasonderzoek met de naam 26Sassenheim. Het leveren van cryptophones staat daarin centraal.

De levering van geprepareerde BlackBerry- of Android-smartphones waarmee alleen versleuteld kan worden gecommuniceerd is niet verboden, maar het faciliteren of ondersteunen van criminelen en criminele organisaties is dat wel. PGP Safe wordt ervan verdacht te leveren aan criminelen.

Vorig jaar deed de Nederlandse politie al een groot onderzoek naar de handel in cryptophones en diensten aan de onderwereld. Daarbij ging het om het Nijmeegse bedrijf Ennetcom. De politie wist toen ook 3,6 miljoen versleutelde berichten te ontsleutelen. PGP Safe zou na Ennetcom de grootste leverancier van dergelijke telefoons en diensten zijn.