Door Joris Jansen, dinsdag 9 mei 2017 17:44

Submitter: AnonymousWP

Amazon heeft de Echo Show ge´ntroduceerd. De speaker met scherm is op Amazon officieel beschikbaar als pre-order en zal vanaf 28 juni geleverd worden voor een prijs van waarschijnlijk 239 euro. Echo Show heeft de beschikking over stemassistent Alexa en ondersteunt videobellen.

De Echo Show heeft grotendeels dezelfde eigenschappen als de Echo, maar het ingebouwde beeldscherm in de Show zorgt voor enkele nieuwe functies. Tot nu toe werkte de Alexa-assistent louter met spraak wat zowel de vraag als het antwoord betreft. De Echo Show ondersteunt videobellen via Alexa Calling & Messaging; er is geen ondersteuning voor Skype.

Een andere nieuwe eigenschap is Drop In, waarmee door de gebruiker goedgekeurde contacten de mogelijkheid krijgen om een gesprek te starten. De ontvanger krijgt gedurende tien seconden de mogelijkheid om de conversatie te blokkeren en hij kan ervoor kiezen de conversatie zonder beeld toe te laten.

Doordat de Echo Show een beeldscherm heeft, kan het apparaat nu op basis van gesproken zoekopdrachten de resultaten ook in beelden tonen, zoals een weersverwachting de tijd of agenda-items. Video's van YouTube, aangesloten beveiligingscamera's en foto's kunnen ook allemaal worden bekeken via het scherm.

Echo Show bevat een Intel Atom x5-Z8350 processor. Het scherm heeft een formaat van 7 inch, er zijn twee 2"-speakers aanwezig en er is een 5-megapixelcamera. Het apparaat weegt 1,1 kg en heeft een formaat van 187x187x90mm. Bluetooth wordt ondersteund waardoor muziek vanaf een smartphone gestreamd kan worden naar Echo Show. Wifi wordt ook ondersteund, waarbij gebruik kan worden gemaakt van zowel de 2,4GHz- als de 5GHz-band, maar de ondersteuning blijft beperkt tot 802.11n, de ac-standaard wordt niet ondersteund. Er zijn acht microfoons aanwezig die gebruikmaken van ruisonderdrukking en beamforming technology, waardoor stemcommando's vanuit alle hoeken van de kamer kunnen worden opgevangen.

Met een prijs van 239 euro is de speaker duurder dan andere modellen in de Echo-lijn van speakers. De duurste tot nu toe, de Echo Look, is een speaker met camera die op uitnodiging te koop is voor 199 dollar. Een europrijs voor dit model is er nog niet. Amazon bracht met de Echo enkele jaren de eerste slimme speaker uit, maar het bedrijf heeft inmiddels concurrentie. Zo bracht Google met Home een eigen speaker uit, zijn er varianten met Microsofts Cortana aangekondigd en zou Apple een Siri-speaker willen uitbrengen.