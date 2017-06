Door Julian Huijbregts, woensdag 14 juni 2017 10:55, 2 reacties • Feedback

Chipontwerper Qualcomm heeft zijn Smart Audio Platform aangekondigd. Fabrikanten kunnen dit platform gebruiken om slimme speakers te maken met Google Assistant of Amazon Alexa. Volgens Qualcomm komen de eerste producten eind dit jaar op de markt.

Qualcomm komt met twee varianten van het Smart Audio Platform, op basis van de APQ8009 en APQ8017. Eerstgenoemde is een ontwikkelbord met daarop een Snapdragon 212-soc. Wat de exacte specificaties zijn van de APQ8017-uitvoering, is niet duidelijk. Het platform is voorzien van wifi en bluetooth. Fabrikanten kunnen kiezen uit configuraties met 1x1 of 2x2 mimo en er zijn verschillende soorten wifichips beschikbaar. Volgens Qualcomm kunnen fabrikanten daardoor de prijs van hun product aanpassen.

De chipontwerper zegt het platform te leveren met verschillende softwareconfiguraties, die het voor oem's eenvoudig moeten maken om slimme speakers te produceren met verschillende mogelijkheden. Het platform kan draaien op Linux of Android Things en werkt samen met producten die Qualcomms AllPlay ondersteunen. Dat moet het combineren van verschillende speakers mogelijk maken voor multiroomaudio.

Qualcomm spreekt over ondersteuning voor 'major voice ecosystems' en in een lijst met 'belangrijkste voordelen' staat dat het platform later dit jaar ondersteuning krijgt voor Amazon Alexa Voice Service en Google Assistant. Ook komt er later dit jaar ondersteuning voor Google Cast for Audio. Er is ondersteuning voor het afspelen van audio met verschillende codecs, zoals mp3, aac, OggVorbis, flac, aiff, wav, pcm en alac.

Oem's kunnen volgens Qualcomm snel en zonder veel ontwikkeltijd slimme speakers op de markt brengen op basis van het platform. Verschillende odm's, zoals Winstron, Compal, Quanta en Pegatron, gaan complete system-on-moduleoplossingen en referentieontwerpen verkopen. Volgens Qualcomm komen de eerste slimme speakers op basis van het hardwareplatform eind dit jaar uit.