Google geeft Home-speaker ondersteuning voor bluetooth-audio

Google Home, de speaker die uitgerust is met Google Assistant, kan nu fungeren als een bluetooth-speaker. Google beloofde bij zijn I/O-conferentie de functionaliteit toe te voegen, maar zei daar niet bij wanneer dat zou gebeuren.

Google Home kon al wel fungeren als een streamingspeaker, maar alleen bij Android-apps die de Chromecast Audio ondersteunen. Met de bluetooth-verbinding kan nu niet alleen Chromecast Audio-data aan de Home doorgegeven worden, maar ook alle audio die onder 'Media' valt in het Android-volumepaneel. In Tweakers' vergelijking van de Google Home en Amazon Alexa was het gebrek aan een bluetooth audio-functie een minpuntje voor Googles slimme speaker.

De update is nu bezig met zijn 'rollout', meldt Android Police. Volgens The Verge zou Google per ongeluk te vroeg begonnen zijn met distributie van deze update, hoewel de site niet meldt waar dat op gebaseerd wordt.

Wanneer Google Home precies naar Nederland komt, is niet bekend. Dit hangt mogelijk af van hoe ver Google is met Nederlandse spraak en spraakherkenning. De luidspreker komt deze zomer wel in Frankrijk en Duitsland op de markt, zo liet het bedrijf weten tijdens de I/O-conferentie. Dat maakt importeren naar de Benelux al wel makkelijker voor zij die liever niet wachten.