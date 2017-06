Door Bauke Schievink, zondag 4 juni 2017 11:27, 5 reacties • Feedback

Amazon heeft zijn spraak- en informatiedienst Alexa voorzien van de mogelijkheid om herinneringen en timers in te stellen. Zo is het mogelijk om met een spraakcommando een herinnering in te stellen voor een bepaalde activiteit en tijd.

De nieuwe functionaliteit is inmiddels al beschikbaar in de Verenigde Staten, maar komt waarschijnlijk ergens in de komende tijd ook naar Europa. Android Police laat zien dat er allerlei specifieke timers en herinneringen ingesteld kunnen worden, bijvoorbeeld een timer voor de pasta die over negen minuten klaar is. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om Alexa te vragen om de gebruiker te herinneren iemand te bellen op zaterdag om twee uur. Ook is het mogelijk om Alexa te vragen welke herinneringen er precies zijn ingesteld, waarna een overzicht volgt.

Volgens Amazon wordt de mogelijkheid om herinneringen en timers in te stellen ondersteund op de slimme speaker Echo. Van andere producten wordt geen melding gemaakt. Concurrent Google Home heeft nog geen ondersteuning voor het instellen van reminders; hiervoor moet gebruik gemaakt worden van de Assistant op de smartphone. Wel wil Google zijn slimme speaker binnenkort ook voorzien van reminders.