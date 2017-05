Door Arnoud Wokke, dinsdag 9 mei 2017 08:13, 0 reacties • Feedback

Amazon zou zijn speaker met scherm nog deze week willen presenteren en op 28 juni willen uitbrengen voor 239 euro. Dat meldt dezelfde site als die vorige week als eerste een afbeelding van de speaker naar buiten bracht.

Met een prijs van 239 euro is de speaker duurder dan andere modellen in de Echo-lijn van speakers. De duurste tot nu toe, de Echo Look, is een speaker met camera die op uitnodiging te koop is voor 199 dollar. De speaker met 7"-scherm krijgt de naam Echo Show, meldt AFTVNews.

De speaker zou dinsdag in de voorverkoop gaan. Er is nog weinig bekend over de functionaliteit van de speaker. Op het scherm zouden vermoedelijk resultaten zichtbaar zijn van stemcommando's die digitale assistent Alex verwerkt. Tot nu toe werkte Alexa louter met spraak in zowel de vraag als het antwoord.

Op de render die eerder online verscheen was een speaker te zien met een scherm dat de tijd, het weer en agenda-items kon laten zien. Amazon bracht met de Echo enkele jaren de eerste slimme speaker uit, maar het bedrijf heeft inmiddels concurrentie. Zo bracht Google met Home een eigen speaker uit en zou Apple een Siri-speaker willen uitbrengen.