Door Bauke Schievink, zaterdag 6 mei 2017 10:14, 7 reacties • Feedback

Er is online een afbeelding opgedoken van wat vermoedelijk een nieuwe telg moet worden in Amazons slimme-speakerserie Echo. Het nieuwe model is voorzien van een touchscreen met diagonaal van 7", en zou volgende maand uit moeten komen.

De afbeelding kwam het eerste naar buiten via Aftvnews, maar werd daarna in hogere resolutie gepubliceerd door Evleaks. Op het plaatje is een rechthoekig model te zien met een touchscreen boven de speaker. Op het scherm is het weer, de agenda van de gebruiker en de tijd geprojecteerd, en wordt een advies voor een stemcommando gegeven. Uit een tweede afbeelding die Evleaks online heeft geplaatst blijkt dat er ook een witte versie van de speaker op de markt moet komen.

Volgens de geruchten gaat de nieuwe speaker met scherm door het leven met de codenaam Knight, en zou Amazon van plan zijn om volgende maand de aankondiging te doen. Wat specificaties betreft zou het scherm een diagonaal van 7" hebben, maar voor de rest is er nog weinig duidelijk.

Eind vorige maand presenteerde Amazon de Echo Look, een nieuwe slimme speaker met een ingebouwde camera die onder andere kledingadvies kan geven. Het maken van foto's en video's kan via spraakcommando's, zoals gebruikelijk bij de speakers van Amazon. Vooralsnog is de Echo Look alleen op uitnodiging te koop.