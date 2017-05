Door Bauke Schievink, zaterdag 6 mei 2017 09:34, 19 reacties • Feedback

Hackers zijn erin geslaagd om e-mails van het campagneteam van de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron buit te maken. Een gebruiker met de naam Emleaks gaf de e-mails vrij op Pastebin, maar het is nog onduidelijk wie er achter de diefstal zit.

In een reactie heeft Macron laten weten dat de e-mails daadwerkelijk van zijn campagneteam afkomstig zijn, en dat hij slachtoffer is geworden van een grootschalige, gecoördineerde aanval. Volgens Macron zijn de e-mails een aantal weken geleden gestolen, en hebben de hackers er nepmails tussen gezet om het publiek te misleiden. Er werd verder niets gezegd over wie er achter de hack zouden kunnen zitten.

In totaal gaat het om zo'n 9GB aan bestanden. Over de inhoud is vooralsnog weinig duidelijk, maar volgens het campagneteam van Macron laten de e-mails alleen zien hoe een presidentscampagne in zijn werk gaat, en staat er verder niets in wat belastend zou kunnen zijn.

Wie er achter de hackaanval zit is momenteel nog onduidelijk. Bekend is dat een gebruiker met de naam Emleaks de bestanden online heeft gezet, maar niet duidelijk is wie dit account in bezit heeft. Macron zelf heeft tijdens zijn campagne meermaals te kennen gegeven het doelwit te zijn van Russische hackers. Zijn tegenstrever, Marine Le Pen, wordt juist beschuldigd van warme banden met het Kremlin.

Beveiligingsbedrijf Trend Micro liet onlangs nog weten dat dezelfde groep hackers die achter het stelen van de e-mails van Hillary Clinton zit, phishing-mails hebben gestuurd naar het campagneteam van Macron. De Russische groep met mogelijke banden met het Kremlin staat onder andere bekend onder de namen APT28, Pawn Storm, Sofacy en Fancy Bear.

In Frankrijk vindt zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen plaats, waarin Macron het opneemt tegen Le Pen. Mogelijk is het doel van het lekken van de e-mails het ondermijnen van de verkiezingen. In de polls staat Macron ver voor op Le Pen.