Duitse veiligheidsdienst waarschuwt voor internetaanvallen tijdens verkiezingen

De Duitse veiligheidsdienst, het Bundesamt für Verfassungsschutz, waarschuwt in een nieuw rapport voor internetaanvallen en spionage rond de komende verkiezingen. Het verkiezingsproces zelf zou veilig zijn, zo werd eerder al gesteld.

Verschillende Duitse media berichten het nieuws naar aanleiding van een artikel van Bild, dat het rapport al in handen heeft. Daarin staat dat er vanuit China, Rusland, Iran en Turkije spionagepogingen worden ondernomen. Daarom waarschuwt de veiligheidsdienst dat 'vertrouwelijke e-mails of andere gevoelige gegevens publiek gemaakt kunnen worden'.

Er zouden veel pogingen plaatsvinden om informatie te bemachtigen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassades, het ministerie van Economische Zaken en de Bundeswehr. De dienst waarschuwt er verder voor dat er vanuit moet worden gegaan dat draadloze communicatie in het regeringsgebied in Berlijn wordt onderschept. Daarnaast zouden er pogingen verwacht worden om de verkiezingen te beïnvloeden door internetaanvallen op Duitse partijen en politici.

In januari stelde de 'Bundeswahlleiter' dat de technische verkiezingsprocessen zelf veilig zijn en dat er gebruik wordt gemaakt van een beveiligd netwerk om de verkiezingsresultaten te verzenden. Dat zou echter niet wegnemen dat de verkiezingen mogelijk op andere manieren, bijvoorbeeld door nepnieuws, worden beïnvloed. De Duitse verkiezingen, oftewel de Bundestagswahl, staan gepland op 24 september.

Rond de Franse verkiezingen werden in mei de e-mails van de inmiddels verkozen president Macron vrijgegeven door onbekenden. Een beveiligingsbedrijf stelde eerder dat campagnemedewerkers phishingmails ontvingen. Het zou om dezelfde groep gaan, onder meer APT28 of Fancy Bear genaamd, die verantwoordelijk zou zijn voor de Clinton-hacks in de Verenigde Staten. Het bedrijf en later ook twee bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendienst wezen naar Rusland.