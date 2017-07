Privacyorganisatie VS verzet zich tegen database met kiezersgegevens

Het Amerikaanse EPIC heeft een rechtszaak aangespannen om te voorkomen dat er een database wordt gecreŽerd met de gegevens van de kiezers van alle 50 staten. Daaronder zijn bijvoorbeeld namen, adressen, politieke voorkeur en de stemgeschiedenis vanaf 2006 opgenomen.

Volgens de organisatie is er in mei een commissie in het leven geroepen die de registratie en het stemmen in de afgelopen Amerikaanse verkiezingen moet onderzoeken. Volgens president Trump waren er 3 tot 5 miljoen illegale stemmen uitgebracht tijdens de verkiezingen, aldus EPIC. De groep heeft nu een rechtszaak aangespannen. Daarin wordt gezegd dat het verzoek van de commissie aan de staten om kiezersgegevens te verstrekken het recht op bescherming van de privacy schendt. Bovendien wil de organisatie dat er eerst een zogenaamde privacy impact assessment wordt uitgevoerd om de gevolgen van het verzoek te onderzoeken.

Eerder stuurden privacyorganisaties en -experts al een brief, waarin zij hun zienswijze over het verzoek uiteenzetten. Zij zijn het er niet mee eens dat van tevoren onduidelijk is hoe de gegevens worden gebruikt, wie er toegang toe heeft en welke beschermingsmaatregelen er worden genomen. Het opvragen van dergelijke gegevens zou niet eerder zijn voorgekomen.

Volgens Reuters zijn er steeds meer Amerikaanse staten die zich tegen het verzoek verzetten. Inmiddels hebben meer dan 20 staten het verzoek afgewezen omdat zij vinden dat het onnodig is en een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer vormt. President Trump won de verkiezingen door middel van kiesmannen op basis van de winst in bepaalde staten. Volgens het persbureau verloor hij met 3 miljoen burgerstemmen tegenover kandidaat Hillary Clinton. Hij claimde dat hij ook op dat vlak had kunnen winnen, als er geen sprake was geweest van fraude.