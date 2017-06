Door Joris Jansen, maandag 19 juni 2017 20:15, 9 reacties • Feedback

Een onderzoeker van het bedrijf UpGuard, Chris Vickery, heeft ontdekt dat op een publiek toegankelijke cloudserver, die door ingehuurde data-analisten van de Republikeinse Partij werd gebruikt, de gegevens van 198 miljoen Amerikaanse kiezers voor iedereen waren in te zien.

Volgens het beveiligingsbedrijf UpGuard gaat het om het grootste lek van kiezersinformatie tot nu toe. De onbeveiligde database, die gebruik maakte van de Amazon Simple Storage Service, zou door de Republikeinen zijn gebruikt in een poging om Donald Trump de verkiezingen te laten winnen. Niet alleen namen, geboortedata, adressen, telefoonnummers waren zichtbaar, maar ook de etniciteit en religieuze achtergrond van de kiezers. De data ging terug tot aan de verkiezingen van 2008 en 2012. Het is onduidelijk hoe lang de data onbeveiligd is geweest.

Het ging waarschijnlijk om bijna alle registreerde Amerikaanse kiezers. Het bedrijf Deep Root Analytics had in totaal 1,1 terabyte aan onbeveiligde persoonsgegevens samengesteld samen met twee andere ingehuurde databedrijven, te weten TargetPoint Consulting en Data Trust. Deze bedrijven waren ingehuurd om via data-analyses potentiële kiezers te kunnen beïnvloeden en hun kiesgedrag vrij accuraat te kunnen voorspellen. Het ontwikkelde model had 9,5 miljard datapunten nodig voor drie van de vijf Amerikaanse kiezers, om zo via een algoritme van elk van de 198 miljoen kiezers te kunnen voorspellen wat hun politieke voorkeuren zijn.

De 9,5 miljard datapunten betroffen bijvoorbeeld voorspellingen van kiezersgedrag. Zo werd er in kaart gebracht hoe waarschijnlijk het was dat elke individuele kiezer in 2012 op Obama zou stemmen, of ze het eens waren met het voorgestelde buitenlandse beleid van Trump en tot op welke hoogte de kiezers zich zorgen maakten over het feit dat autoproducenten in de VS banen verplaatsen naar landen zoals Mexico. Deze gegevens leidden tot een enorme speadsheet waarbij elke kiezer werd aangeduid met een id van 32 karakters. Via een ander bestand kon vrij eenvoudig de link worden gelegd naar de persoonsgegevens.

De medeoprichter van het bedrijf Deep Root Analytics gaf tegenover ZDNet toe dat zijn bedrijf de bewuste cloudserver beheerde, maar zei ook in de veronderstelling te zijn dat de toegankelijke kiezersdata publiek beschikbaar was en zonder problemen kon worden verkregen via overheidskantoren. Hij denkt niet dat het systeem is gehackt en heeft de toegankelijkheidsinstellingen gewijzigd zodat de data niet meer voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn.

Vickery heeft de eigenaren van de server tijdig ingelicht over het beveiligingsprobleem, voordat het nieuws naar buiten kwam. In 2016 was Vickery ook in verantwoordelijk voor het ontdekken van een onbeveiligde database met 87 miljoen gegevens van Mexicaanse kiezers.