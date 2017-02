Door Arnoud Wokke, woensdag 1 februari 2017 18:30, 72 reacties • Feedback

Het Nederlandse kabinet schrapt het gebruik van onveilige verkiezingssoftware en laat alle stemmen bij de verkiezingen in maart met de hand tellen. Volgens minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken is dat nodig om uit te sluiten dat hackers de uitslag be´nvloeden.

Minister Plasterk heeft alle gemeenten opgedragen de software niet te gebruiken. "Nu er internationaal ook aanwijzingen zijn dat bijvoorbeeld de Russen interesse zouden kunnen hebben in het verkiezingsproces moeten we, even voor de komende verkiezingen, terugvallen op het goede oude papier", aldus Plasterk tegenover RTL Nieuws. Gemeenten mogen 'hoogstens een rekenmachine' gebruiken bij het tellen van de stemmen.

Plasterk neemt de stap, nadat eerder deze week RTL Nieuws onthulde dat er veel beveiligingslekken zitten in de software die de gemeenten zouden gebruiken met de verkiezingen. De software, genaamd Ondersteunende Software Verkiezingen, of OSV, stamt van origine uit 2009 en zou kunnen draaien op Windows XP, als een gebruiker dat zou willen. De resultaten worden bovendien vervoerd op niet-versleutelde usb-sticks.

De kandidatenlijsten moeten bijvoorbeeld geverifieerd worden op basis van een sha-1-hash. Dit encryptiealgoritme is echter oud en onveilig en gebruikers kunnen deze fase zonder problemen overslaan door simpelweg aan te geven dat de hash klopt zonder daadwerkelijk een controle te doen. De Kiesraad was al jaren op de hoogte van de gebrekkige beveiliging. Beveiligingsbedrijf Fox-IT doet nog onderzoek naar de software, die ook in gebruik was bij eerdere verkiezingen in Nederland. Dankzij de kwetsbaarheden zou het mogelijk zijn geweest de uitslag van verkiezingen te beïnvloeden.