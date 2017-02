Door Joris Jansen, vrijdag 3 februari 2017 11:19, 52 reacties • Feedback

BelgiŽ neemt een nieuw computersysteem in gebruik dat in 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ervoor zorgt dat alle stemmen elektronisch worden geteld. Het nieuwe systeem is bedoeld om het risico op hacken te verkleinen.

Vorige week gaf de Belgische ministerraad goedkeuring voor het nieuwe softwaresysteem, genaamd 'Martine', zo meldt de krant De Morgen. De minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, zegt tegen de krant dat het systeem de resultaten verzamelt, berekent en publiceert op een website. Dit zou de snelheid en veiligheid verhogen. "Zeg nooit nooit, maar in principe is hacken onmogelijk", aldus de minister.

Deze week werd bekend dat de software die in Nederland wordt gebruikt bij het tellen van de stemmen, vrij eenvoudig is te hacken. In reactie daarop maakte minister Plasterk van Binnenlandse Zaken bekend dat de software niet langer wordt gebruikt en er tijdens de komende landelijke verkiezingen in maart met de hand zal worden geteld. Een expert in computerbeveiliging aan de Katholieke Universiteit Leuven, Bart Preneel, vindt dat een overreactie.

De Belgische minister Jambon zegt dat België niet zulke drastische stappen zal nemen als Nederland. Maar met de komst van de nieuwe software erkent de Belgische regering dat het oude systeem aan vervanging toe is. Zo moeten met dat systeem de resultaten in sommige gevallen nog telefonisch worden doorgegeven. Toch stelt Preneel dat ook dat systeem al redelijk goed beveiligd was. Door de transparantie bij de publicatie van alle uitslagen zouden mensen in stembureaus kunnen nagaan of de resultaten kloppen, waardoor hackers volgens de computerexpert 'weinig kunnen doen'. Niet bekend is of die evaluatie achteraf ook daadwerkelijk plaatsvindt.