Russische hackers zouden sinds de verkiezingen minstens twaalf verschillende Amerikaanse liberale organisaties hebben gehackt. Het zou gaan om aanvallen waarbij beschamende en gevoelige informatie wordt buitgemaakt, waarna er om zwijggeld zou zijn gevraagd.

Sommige groepen zouden al betaald hebben, ook al is onduidelijk of ze ook een garantie hebben gekregen dat de bemachtigde documenten met de gevoelige informatie niet alsnog naar buiten zullen worden gebracht. De bedragen die met deze afpersingen zijn gemoeid liggen omgerekend tussen de 28.000 en 142.000 euro. De betalingen moesten geschieden in bitcoins, zodat de hackers moeilijk zijn te achterhalen. Dat meldt Bloomberg op basis van twee bronnen die bekend zijn met de op dit onderwerp gerichte onderzoeken van de FBI en enkele particuliere beveiligingsbedrijven.

Het is nog onduidelijk welke hackers precies achter de aanvallen zitten en of ze daadwerkelijk uit Rusland komen. De gebruikte methode bij de hacks zou overeenkomen met het 'handelsmark' van Cozy Bear. Dit is een aan de Russische overheid gelinkte hackersgroep die onder meer ervan wordt verdacht het hoogste bestuursorgaan van de Democratische Partij in de Verenigde Staten, het Democratic National Committee, te hebben gehackt. Deze hacks hadden volgens de CIA onder meer tot doel om de huidige president Trump te helpen aan een overwinning tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen.

Volgens de bronnen is onder meer The Center of American Progress slachtoffer geworden. Deze denktank uit Washington had sterke banden met de regeringen van zowel Barack Obama als Bill Clinton. Ook zou Arabella Advisors, een filantropische organisatie die liberale investeerders begeleidt, gevraagd zijn om zwijggeld te betalen. Het is onduidelijk of deze organisaties ook daadwerkelijk hebben betaald en of dezelfde groep hackers er achter zitten. Een woordvoerder van The Center of American Progress zegt geen bewijs te hebben dat de organisatie ook daadwerkelijk is gehackt en zegt dat de organisatie niet is afgeperst. Een woordvoerder van Arabella Advisors gaf toe dat ze doelwit zijn geweest van een hack, die financieel gemotiveerd zou zijn.

In januari hebben verschillende Amerikaanse inlichtingendiensten een rapport vrijgegeven waarin zij uiteenzetten hoe Russische hackers de Amerikaanse verkiezingen hebben beïnvloed. Het rapport, uitgevoerd door de CIA, FBI en NSA, spreekt over een grootschalige ondermijning van de Amerikaanse democratie. In het rapport wordt onder meer gesproken over een hacker met het pseudoniem Guccifer 2.0, die door de Russische militaire inlichtingendienst GROe is ingezet om in te breken bij de Amerikaanse Democratische Partij.