Door Joris Jansen, woensdag 10 mei 2017 09:57, 74 reacties • Feedback

Hackers met connecties met de Russische overheid speelden een rol bij de hack waarbij vlak voor de verkiezingsdag e-mails van het campagneteam van de aanstaande Franse president Macron zijn buitgemaakt en uitgelekt. Dat zeggen twee bronnen binnen een Amerikaanse inlichtingendienst.

De beide, niet nader omschreven bronnen en vier anderen die bekend zijn met de Amerikaanse inlichtingen, geven toe dat ze geen definitief bewijs hebben dat het Kremlin daadwerkelijk opdracht heeft gegeven voor de hack of dat het Kremlin deze heeft geregisseerd of georganiseerd. Een van de bronnen zegt met zekerheid te weten dat de hack is uitgevoerd door een groepering die banden heeft met de Russische inlichtingendienst. Dat meldt persbureau Reuters.

Macrons campagnemanager Mounir Mahjoubi zegt evenmin bewijs te hebben voor de stelling dat door de Russische overheid gesponsorde hackers achter de hack zaten. Mahjoubi zegt geen precieze informatie te hebben over wie erachter zit. De Russische overheid ontkent verantwoordelijk te zijn voor de hack.

In het afgelopen weekend werd duidelijk dat hackers erin zijn geslaagd om e-mails van het campagneteam van de de inmiddels tot president verkozen Emmanuel Macron buit te maken. Zijn e-mails zijn vlak voor de verkiezingsdag uitgelekt. Een gebruiker met de naam Emleaks gaf de e-mails vrij op Pastebin, maar het bleef tot nu toe onduidelijk wie achter de diefstal zat.

Volgens Admiraal Mike Rogers, de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, zijn de Fransen gewaarschuwd dat de Russen bezig waren met een mogelijke hack. Rogers vertelde de Amerikaanse Senaat dat de VS zich al ruim voor de hack en het lek bewust was van de Russische inmenging in de Franse verkiezingen.

Een Amerikaans beveiligingsbedrijf, Flashpoint, zei eerder dat er aanwijzingen waren dat het lekken van de e-mails het werk was van een groep die bekendstaat onder de naam APT 28, of Fancy Bear. Deze groep zou in verband zijn gebracht met de Russische militaire inlichtingendienst. Volgens de FBI en het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid is Fancy Bear medeverantwoordelijk voor de hack op de Democratische Partij tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.