Door Sander van Voorst, maandag 24 april 2017 15:57, 42 reacties • Feedback

De militaire inlichtingendienst, de MIVD, heeft zijn jaarrapport gepubliceerd. Daarin schrijft de dienst dat het aantal 'be´nvloedingsoperaties' via internet toeneemt. Rusland speelt een prominente rol in het rapport. Het land zou meer gebruikmaken van 'hybride oorlogsvoering'.

In het rapport schrijft de militaire inlichtingendienst dat 'steeds meer landen de mogelijkheid hebben om inlichtingen in te winnen via het digitale domein'. Dat komt doordat het een goedkoop middel is dat snel werkt en weinig risico´s met zich meebrengt. Volgens de inlichtingendienst zouden 'meer dan honderd landen' de mogelijkheid hebben tot hacken. De beïnvloedingsoperaties zijn niet nieuw, maar de MIVD neemt hogere aantallen waar. "Met cyberoperaties worden accounts gehackt waaruit gevoelige informatie wordt onttrokken die later door een ogenschijnlijk onafhankelijke partij wordt gepubliceerd", schrijft de dienst.

Hackers zouden bovendien steeds betere technieken gebruiken om netwerken binnen te dringen. Daarbij verwijst de dienst naar bekende technieken als spear phishing, geïnfecteerde usb-sticks en watering hole attacks. Daar komen meer aanvallen met malware bij, die bijvoorbeeld wordt 'geïnjecteerd via wifi-netwerken'. Ook ziet de dienst meer aanvallen op hardware. De MIVD waarschuwt verder voor 'de toenemende dreiging van offensieve cyber', dit zijn militaire offensieve capaciteiten in het digitale domein. De initiatieven om een digitale wapenwedloop tegen te gaan zouden bovendien nog niet hetzelfde niveau hebben als die in het fysieke domein.

Over Rusland zegt de dienst dat het land steeds vaker gebruikmaakt van 'hybride oorlogsvoering', waarbij de dienst dit definieert als 'het bereiken van politiek-strategische doelen door gebruik te maken van alle politieke, militaire, economische, informatie, inlichtingen-, en cybermiddelen, zonder dat er sprake is van een openlijk conflict tussen twee staten'. Daarbij zou Rusland sterk leunen op zijn nationale inlichtingendienst en zich richten op 'nationale verkiezingen, het bespelen van de publieke opinie en zet het traditionele media weg als onbetrouwbaar'.