vrijdag 2 juni 2017

Een zestal Nederlandse beveiligingsbedrijven hebben een samenwerkingsverband in de vorm van een bv opgericht. Die moet zich richten op de beveiliging van vitale infrastructuur, zoals Schiphol, sluizen en energiebedrijven.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat de initiatiefnemer ex-hoofd van de militaire inlichtingendienst MIVD Pieter Cobelens is. De nieuwe bv draagt de naam Cyber Security Keten en moet ervoor zorgen dat de overheid en bedrijven in de kritieke sectoren minder afhankelijk zijn van buitenlandse beveiligingsbedrijven. Fox-IT doet dan ook niet mee aan het consortium, omdat het sinds 2015 in handen van de Britse NCC Group is.

Het samenwerkingsverband moet zich onderscheiden doordat er alleen volledig Nederlandse bedrijven aan mee kunnen doen. Daardoor zouden alleen Nederlandse regels van toepassing zijn. Zodra een bedrijf in het consortium naar de beurs gaat of wordt overgenomen door een buitenlandse onderneming, is deelname niet meer mogelijk. Cobelens legt aan BNR uit dat het 'in het grenzeloze it-domein belangrijk is dat de overheid de vinger achter de beveiliging kan krijgen en weet waar data is opgeslagen'.

Daarbij wordt nog wel gebruikgemaakt van buitenlandse technologieën, maar daar moet een Nederlandse beveiligingsstructuur overheen gelegd worden, aldus Cobelens. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie laat aan het AD weten dat het 'goed is dat bedrijven dit oppakken en dat internetbeveiliging meer in Nederlandse handen blijft'. Of de overheid ook daadwerkelijk met Cyber Security Keten gaat samenwerken, kan de woordvoerder niet zeggen. Cobelens zegt daarover dat het 'uitgebreid met de overheid is gecommuniceerd' en dat het 'stapsgewijs wordt opgebouwd'.

In een reactie aan het FD laat Fox-IT-directeur Ronald Prins weten dat het consortium een oplossing is voor een probleem dat helemaal niet bestaat. De eigendomsstructuur van een bedrijf zou geen invloed hebben op de manier waarop de beveiliging geregeld is. Fox-IT zou volgens de in Nederland geldende regels werken. De bedrijven die momenteel aan het consortium deelnemen, zijn Legian, InterMax, Grabowsky, Restment, Keylocker en Hudson Cybertec.