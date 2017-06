Door Joris Jansen, vrijdag 2 juni 2017 14:18, 6 reacties • Feedback

Qualcomm heeft zijn Quick Charge 4+-technologie gepresenteerd. De technologie voor snelladen is volgens Qualcomm in staat om accu's 15 procent sneller te laden dan al mogelijk was met Quick Charge 4. Ook zouden apparaten tijdens het laden iets minder warm moeten worden.

In feite is Quick Charge 4+ een doorontwikkeling van Quick Charge 4 en zijn er een paar verbeteringen doorgevoerd. Het snellere laden is mogelijk door een verbeterde dubbele laadfunctie: de stroom wordt verdeeld over twee aparte laadcomponenten, wat resulteert in de snellere laadtijden en een betere warmtespreiding. Dat laatste maakt dat de temperatuur van toestellen zo'n 3 graden lager ligt tijdens het opladen. Ook is de beveiliging verbeterd: de temperatuur van zowel de behuizing als de connector voor de laadkabel wordt gelijktijdig gecontroleerd. Quick Charge 4+ is compatibel met Quick Charge 4, 3.0 en 2.0.

Eind november 2016 kondigde Qualcomm de Quick Charge 4-technologie aan samen met de aankondiging van de Snapdragon 835. Quick Charge 4 maakte het ten opzichte van Quick Charge 3.0 mogelijk om apparaten tot twintig procent sneller op te laden. Een toestel zou met Quick Charge 4 met een 2750mAh-accu zou volgens de fabrikant in 15 minuten van 0 naar 50 procent kunnen laden. Ook werd ondersteuning voor usb-c- en usb-pd-aansluitingen geïntegreerd.

De eerste smartphone die Quick Charge 4+ ondersteunt, is de Nubia Z17. Deze Chinese telefoon is inmiddels aangekondigd en volgens de fabrikant kan de 3200mAh-accu in 20 minuten worden opgeladen tot 50 procent. Het toestel heeft een Snapdragon 835 in combinatie met 8GB ram, is waterbestendig conform de ip67-rating en heeft een dubbele camera op de achterkant.