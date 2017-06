Qualcomm geeft nieuwe 14nm-soc Snapdragon 450 ondersteuning voor dubbele camera

Processorontwerper Qualcomm heeft de Snapdragon 450-soc voor midrange smartphones aangekondigd. De soc wordt net als duurdere modellen geproduceerd op 14nm en daarmee moet hij zuiniger zijn dan de huidige Snapdragon 435.

De nieuwe Snapdragon 450 is de eerste soc in de 400-serie die gemaakt wordt op 14nm. Dat kleine proces was tot nu toe voorbehouden aan de duurdere modellen in de 600- en 800-series. Qualcomm laat Samsung de socs produceren op zijn lpp FinFet-procedé. Ten opzichte van de Snapdragon 435, die op 28nm wordt gemaakt, zal de nieuwe soc dan ook zuiniger zijn. Qualcomm claimt dat de nieuwe soc ten opzichte van het oude model in smartphones tot vier uur extra accuduur oplevert.

Qualcomm gebruikt voor de Snapdragon 450 acht ARM Cortex-A53-kernen, bestaande uit twee clusters van vier cores die ieder op 1,8GHz zijn geklokt. Dat is per core 0,4GHz sneller dan bij de Snapdragon 435. De eigen Kryo-kernen gebruikt Qualcomm nog niet in de 400-serie. Die zitten in de Snapdragon 835 en vonden ook hun weg naar de Snapdragon 660 en 630.

De Snapdragon 450 is de eerste soc in de 400-serie met ondersteuning voor het live weergeven van een scherptediepte-effect met een dubbele camera. Er zit en dubbele image signal processor in de soc, die beelden kan verwerken van twee 13-megapixelcamera's. Als er een een enkele camera wordt gebruikt, is dat 21 megapixel. Filmopname tot 1080p-resolutie met 60fps wordt ondersteund. De soc is geschikt voor smartphones met een schermresolutie van maximaal 1920x1200 pixels.

De Snapdragon 450 is de opvolger van de 435, maar de specificaties van de nieuwe soc komen in grote lijnen overeen met de Snapdragon 625. Zo krijgt het nieuwe model dezelfde Adreno 506-gpu. De Snapdragon 625 vond zijn weg naar smartphones die bekendstaan om hun lange accuduur, bijvoorbeeld de Moto Z Play en Lenovo P2.

Qualcomm gaat de nieuwe Snapdragon 450 vanaf het derde kwartaal leveren aan fabrikanten. Smartphones met de zuinige soc zouden tegen het eind van dit jaar op de markt moeten komen.